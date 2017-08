‘Blindatge’ antirobatori als súpers

Els petits furts són habituals, a pesar dels mecanismes de seguretat que s’apliquen, encara que l’Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats diu que suposen menys de l’1% del total de les vendes || La principal preocupació són els robatoris perpetrats per bandes

© Productes variats amb pany i clau - Els supermercats utilitzen diferents sistemes per evitar els furts, com ara tancar certs productes en caixes de metacrilat, directament en armaris o posar-los vistoses alarmes. Així ho fan des de fa temps amb el ...

Expliquen que es troben amb diverses variants. Per exemple, persones que es mengen o es beuen algun producte a l’interior del local i deixen l’embolcall, clients que treuen els productes del plàstic perquè no soni l’alarma i se’ls posen a la butxaca i d’altres que aprofiten els carros de nadó per amagar els articles que volen emportar-se sense pagar. Alguns encarregats van apuntar que

han

caçat gent gran furtant productes, que al·leguen que cobren una pensió molt baixa, i també grups d’adolescents que s’emporten llaminadures.

Així mateix, van assenyalar que, en ocasions, també han registrat furts de més envergadura, perpetrats per professionals organitzats, que s’emporten carros plens de productes d’higiene personal, per exemple, valorats en centenars d’euros.

Fonts del sector van indicar que l’índex de “pèrdues desconegudes”, nom amb què denominen els productes que desapareixen per furts o problemes a la cadena de subministrament, no arriba ni de lluny a l’1% del total de les vendes. Malgrat això, aquest percentatge representa molts milions d’euros que repercuteixen negativament en els costos de les empreses.

Van apuntar també que el pes dels petits furts és “poc rellevant” en l’actualitat en el conjunt de l’Estat, a diferència del repunt que es va registrar en els anys més crus de la crisi econòmica.

En canvi, al sector el preocupen molt més les actuacions de les bandes organitzades que s’emporten un gran nombre de productes cars en un sol cop per revendre’ls, tal com va apuntar Ignacio García Magarzo, director de l’Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (Asedas).

En aquest sentit, Margazo va afirmar que la modificació del Codi Penal de fa dos anys per endurir les penes a les bandes i a la multireincidència s’ha traduït en una disminució dels furts a les botigues. No obstant, va alertar que, arran dels recursos que s’han anat interposant, últimament els tribunals no han fixat encara una jurisprudència que permeti aplicar la normativa de manera uniforme a tot el territori.