Les peticions d’asil a Lleida es tripliquen en un any, amb 40 el 2016

En els últims vuit, més d’un centenar de refugiats han demanat viure a Ponent

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Les sol·licituds de protecció internacional registrades a Lleida s’han triplicat en un any i el 2016 es va assolir la xifra més elevada en els últims vuit anys. Segons l’anuari estadístic del ministeri de l’Interior, l’any passat es van comptabilitzar un total de quaranta peticions de protecció internacional a les comarques de Ponent. Es tracta de persones que demanen asil després de fugir dels seus països d’origen a causa de conflictes bèl·lics, qüestions polítiques, d’orientació sexual, religioses o humanitàries. Encara que aquest últim exercici no està desglossat per nacionalitats en l’àmbit provincial, els ciutadans sirians que arriben a Lleida són