Detinguts dos lleidatans per estafar més d'un milió d'euros simulant accidents de trànsit

REDACCIÓ Actualitzada 28/08/2017 a les 16:01

Van planificar els sinistres amb els altres conductors implicats a canvi d’una contraprestació econòmica

Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous passat un home de 60 anys i una dona de 54, tots dos de nacionalitat espanyola i veïns de Lleida, com a presumptes autors d'uns delictes d’estafa de més d’un milió d’euros a quatre companyies d’assegurança.



Segons la policial, el passat mes de maig el representant d'una companyia d'assegurances va alertar que tenien sospites d'un client seu que podia haver estafat a la companyia amb la notificació de dos accidents de trànsit, ocorreguts els anys 2010 i 2015, pels quals va cobrar una indemnització d'un milió d'euros.



L’accident que va ocórrer l'any 2010 es va produir en un camí de la Partida de la Caparrella de Lleida i només viatjava l'home, mentre que en el xoc de l'any 2015, que es va produir a l'A-2 dins del terme municipal de Fraga, suposadament només viatjava la dona.



Amb aquesta informació es va obrir una investigació que va permetre comprovar que els dos accidents havien esta planificats acuradament per l'home detingut. En tots dos casos, el detingut va pactar amb els conductors dels altres vehicles implicats una contraprestació econòmica a canvi que tinguessin una topada voluntària amb el vehicle dels detinguts.



Durant la simulació d'aquests accidents, en el moment del xoc, no hi hauria cap persona a l'interior del cotxe dels detinguts.



Segons la denúncia de les companyies, els detinguts van al·legar unes lesions per les quals van aconseguir una indemnització d’1.024.723 euros per sis pòlisses d’assegurances que tenien contractades amb quatre companyies diferents.



També se’ls acusa d’un frau a la Seguretat Social, ja que els dos detinguts van tramitar diferents grau d’invalidesa.



D’altra banda, als dos conductors que van rebre una contraprestació econòmica també se’ls investiga com a presumptes cooperadors en l’estafa.



Els detinguts van passar dijous a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.