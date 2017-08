Prop de mil lleidatans eviten entrar a la presó amb treballs comunitaris

El 2016, també amb l’assistència a cursos, programes formatius i tractaments || L’execució de mesures penals alternatives augmenta un 48% en un any

Prop de mil persones van evitar entrar a la presó de Lleida l’any passat a canvi de fer treballs comunitaris i també amb l’assistència a cursos, programes formatius o tractaments mèdics. Aquesta opció s’anomena mesures penals alternatives, un programa que va incloure la reforma del Codi Penal del 1995 i que el departament de Justícia de la Generalitat defensa pel seu elevat nivell de reinserció.Segons les dades proporcionades per la conselleria, l’any passat, un total de 969 persones es van beneficiar d’aquestes mesures penals alternatives, un 48% més que un any abans. El jutge imposa aquest tipus de mesures per