Dos ferits, un greu, al bolcar un turisme a l’A-22 a Lleida

Una persona va resultar ferida greu i una altra menys greu al bolcar un cotxe a l’A-22 a Lleida, a l’enllaç amb l’autovia. L’accident es va produir poc abans de les cinc de la tarda, quan, per causes que es desconeixen i s’investiguen, el turisme va patir una sortida de via i va bolcar. En un primer moment, la carretera va estar tallada i, després, es va establir un pas alternatiu, la qual cosa va causar algunes retencions. Fins al lloc es van traslladar efectius dels Mossos d’Esquadra, Bombers i el Sistema d’Emergències Médiques. Els ferits, els dos ocupants del vehicle, van ser evacuats en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova.

Així mateix, els Bombers van treballar ahir en l’extinció d’un vehicle calcinat a l’autovia. L’avís es va rebre cap a la una del migdia, a la sortida de Pardinyes. Els dos ocupants del vehicle van resultar il·lesos i el foc es va originar al motor.

D’altra banda, una jove de 24 anys va resultar ferida lleu diumenge a la nit a Pardinyes, després d’una col·lisió entre una motocicleta i una furgoneta. El sinistre va tenir lloc davant del Barris Nord i la conductora de la moto va ser evacuada a l’Arnau amb ferides lleus, segons va informar la Guàrdia Urbana.