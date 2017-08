Instal·len jardineres antiatemptats a la Zona Alta

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

L’ajuntament de Lleida ha decidit instal·lar també jardineres als carrers Bisbe Ruano, Doctor Fleming i a la plaça Ricard Viñes per protegir els accessos a aquesta àrea per a vianants de la Zona Alta per prevenir possibles atemptats terroristes, com el succeït el passat dia 17 a la Rambla de Barcelona a l’impedir l’accés de vehicles no autoritzats. L’alcalde accidental, Fèlix Larrosa, va explicar que han pres la decisió per protegir aquesta zona per a vianants, com ja es va fer a l’Eix Comercial després dels atemptats, i que fer-ho mitjançant la instal·lació de jardineres també ajuda en l’objectiu de