Lleida compta amb 43 desfibril·ladors en espais públics i una aplicació per trobar-los

La Paeria ha instal·lat els últims quatre aparells a la plaça de la Paeria, la plaça de Ricard Viñes i l’exterior del pavelló Barris Nord i del Camp d’Esports

Un app indica on és el desfibril·lador més pròxim

La ciutat de Lleida compta amb 43 desfibril·ladors en edificis públics i al carrer per atendre situacions i emergències cardiopulmonars. La plaça de la Paeria, la plaça de Ricard Viñes i l’exterior del pavelló Barris Nord i del Camp d’Esports són els últims punts on la Paeria ha instal·lat quatre aparells electrònics.Aquests desfibril·ladors s’afegeixen als que ja estan distribuïts estratègicament per la ciutat i ubicats en diferents espais municipals , a les entrades o les recepcions de públic com són l’edifici Pal·les, l’Auditori Municipal Enric Granados, l’Institut Municipal d’Ocupació o el Centre de Recursos Juvenils; en espais emblemàtics de la ciutat, com la Seu Vella, l’Arborètum o el parc de la Mitjana, o en equipaments esportius, com els pavellons municipals.També hi ha desfibril·ladors portàtils que es poden desplaçar de manera puntual allà on es desenvolupen actes multitudinaris, com són actes de festa major, esdeveniments esportius, etc. Segons l’ajuntament, d’aquesta manera, és dona cobertura al conjunt de la ciutat i Lleida aconsegueix ser un espai més cardioprotegit, amb l’objectiu principal que és salvar vides.Neosalus, ubicada al Parc Científic de Gardeny, és l’empresa que subministra el servei. Els aparells són de fàcil accés i ús, perquè els pugui utilitzar qualsevol persona, ja que donen les instruccions per altaveu i truquen automàticament al servei d’emergències. A més, cal tenir en compte que la innovació tecnològica aplicada en aquests aparells, gràcies a la firma Cardionlive, també permet saber on es troben ubicats, on hi ha els desfibril·ladors més pròxims i com arribar-hi. De fet, Neosalus i Cardionlive han treballat en una aplicació mòbil ja operativa per conèixer els punts on hi ha desfibril·ladors, tant públics com privats, per poder-ne fer ús en casos d’urgència.