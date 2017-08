Pla municipal per recuperar la zona natural dels aiguamolls de Rufea

Encarrega un projecte per definir la millora de la vegetació, accessos i instal·lacions

La Paeria ha encarregat la redacció d’un projecte tècnic per recuperar la zona natural dels aiguamolls de Rufea. L’alcalde accidental, Fèlix Larrosa, va explicar que “l’objectiu és recollir propostes per posar de relleu aquesta zona, dins de l’estratègia de dinamització de tot el riu”. Inclouran accions com la millora de les plantacions i la vegetació natural que hi ha al costat de les basses, millorar els accessos i la xarxa de camins, instal·lar senyalització, la millora dels elements per a ús públic i observació d’aus, amb la possibilitat d’instal·lar un centre d’interpretació, així com la instal·lació de plataformes de nidificació