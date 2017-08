Comparar preus i reutilitzar, claus per a la tornada a l'escola de les famílies

EFE Actualitzada 30/08/2017 a les 16:32

Les despeses de cada alumne per a roba, calçat, llibres i altres materials escolars sumaran al voltant de 500 euros aquest curs

© Material escolar EFE

Arriba la tornada a l’escola per als alumnes, però també per a les famílies, ja que per a elles el setembre es converteix en una costa financera, especialment si no es comparen preus abans de comprar la roba, el calçat o els llibres o no s’opta per la reutilització. Són dos dels consells que ofereixen diverses organitzacions de consumidors als pares, que aquesta setmana han de començar a concretar les compres per a la tornada a les aules dels seus fills.



Les despeses de cada alumne per a roba, calçat, llibres i altres materials escolars sumaran al voltant de 500 euros aquest curs, assenyala a Efe la presidenta de la Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (Ceapa), Leticia Cardenal. A més de recomanar als pares que reutilitzin tot allò que serveixi, rebutja "les diferències per comunitats" quant als ajuts per a llibres de text, la despesa dels quals és de les més altes per a les famílies.



En aquest sentit, critica que "hi ha autonomies com Andalusia amb llibres gratuïts, altres amb una barreja d’ajuts com Cantàbria i altres sense cap inversió per a llibres de text". Els bancs de llibres de text dels col·legis i les associacions de pares (Ampa) són una bona opció per no haver de comprar aquest tipus de material.



També existeix la venda de llibres de text de segona mà entre particulars, que mou 1,7 milions d’euros a l’any, i 580.000 euros només durant els mesos previs a la tornada a l’escola, calcula la plataforma de compravenda Vibbo en un comunicat.

Un llibre de text de segona mà costa entre 8 i 13 euros menys que un exemplar nou, la qual cosa suposa un estalvi de més del 36 %.



I són els madrilenys, catalans i andalusos els que més recorren a la compra online per estalviar en l’inici del nou curs, indica el comparador Textolibros.com, que fixa en alguna cosa més del 30 % el percentatge de les famílies espanyoles que opten per comprar a internet el material escolar.



El portaveu de CECU (Confederació de Consumidors i Usuaris), David Hurtado, ressalta a Efe que els llibres "arriben a emportar-se el 40 % del pressupost per a la tornada a l’escola".



Pel seu costat, un estudi de l’Observatori Cetelem sobre les intencions de compra relacionades amb tornar a classe, la despesa mitjana prevista se situa en 239 euros, un 3% més que el 2016.



Només un 14,6 % dels enquestats per Cetelem espera poder gastar menys en material i equipament escolar que el curs passat. I un recent estudi de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) diu que les famílies gastaran una mitjana de 1.212 euros durant el curs.



Per tipus de centre, els matriculats en l’educació pública pagaran una mitjana de 841 euros a l’any, els que ho facin a un centre concertat abonaran 1.856 euros i aquells que assisteixin a un centre privat hauran de pagar un total de 4.086 euros.



El portaveu de la CECU recomana a les famílies consultar tots aquells mecanismes d’ajuts des de les entitats oficials i també tenir en compte els xecs estalvi dels comerços, encara que estudiant bé les seues condicions.



Respecte a la roba i el calçat, Hurtado recorda que si l’uniforme fixa uns pantalons grisos i un jersei blau, les esmentades peces| poden comprar-se a qualsevol botiga, encara que si s’obliga a portar un logotip sigui "més difícil". En aquest sentit, l’Associació General de Consumidors (Asgeco) aconsella que els pares facin partícips els fills de les compres, "animant-los a reivindicar el seu paper de consumidors responsables i que no es deixin manipular per la publicitat consumista".



Així mateix, intentar comprar peces i material amb una bona relació qualitat-preu, que siguin "resistents i compleixin la funció per a la qual han estat adquirits".



D’altra banda, Hurtado demana que abans de "fer provisió" de tot el que necessitarà un alumne es faci "una exhaustiva revisió" del que ja es té. També ha recalcat que el 31 d’agost acaben les rebaixes, així que fins aquest dijous encara hi ha temps per als descomptes. Precisament un informe de Digilant, empresa de màrqueting digital, assenyala que el 60 % dels pares no comença les seues compres per a la tornada a l’escola abans d’agost i ho fa especialment en els últims dies del mes.