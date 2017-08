Deneguen la nacionalitat espanyola a un veí de Lleida al no saber qui és el president de la Generalitat

A. Guerrero Actualitzada 30/08/2017 a les 12:11

L’home, amb més d’una dècada de residència a Ponent, tampoc sabia el nom dels reis

© Imatge d'arxiu dels jutjats de Lleida. SEGRE