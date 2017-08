Instal·len la carpa per als resos dels musulmans

La comunitat musulmana que resa al Palau de Vidre ja ha començat a instal·lar a l’antiga hípica al costat del camí de Grenyana la carpa que acollirà les seues oracions al setembre i l’octubre. Durant aquells mesos, el Palau de Vidre estarà ocupat amb motiu de la Fira de Sant Miquel, que se celebra del 28 de setembre a l’1 d’octubre, i la de Municipàlia, del del 24 al 26 d’octubre.

La Fira de Lleida lloga el Palau de Vidre al col·lectiu islàmic des que l’ajuntament va clausurar la mesquita del carrer Nord i es trasllada quan aquest equipament és necessari per a fires o activitats festives.

Fa anys que els musulmans busquen un local on poder ubicar finalment la seua mesquita, però de moment totes les propostes que ha presentat a la Paeria han estat desestimades per no complir la normativa de centres de culte.