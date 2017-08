L’ANC ja omple 18 autocars a la capital per a la Diada i preveu contractar-ne 200 a la província

Partiran cap a Barcelona amb 10.000 persones des de diversos punts de les comarques de Lleida || També espera nombrosos desplaçaments amb cotxe particular de participants que aprofitaran el pont

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El pròxim Onze de Setembre ja escalfa motors. L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) preveu contractar dos-cents autocars des de diferents punts de la província de Lleida que transportaran fins a Barcelona uns 10.000 lleidatans, per participar en la Diada del Sí: Referèndum és Democràcia, en la qual volen omplir el passeig de Gràcia i el carrer Aragó de Barcelona per crear un immens signe positiu, simbolitzant totes les oportunitats d’un nou estat en forma de república. En total, a Catalunya hi ha actualment uns 150.000 inscrits en la mobilització.Rosa Burrell, portaveu de l’ANC a Lleida, va indicar que des de la