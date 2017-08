Les autoescoles reclamen a l’Estat pel mal econòmic de la vaga

Les vagues dels examinadors de la DGT han suspès més de 600 proves a Lleida || El sector xifra les pèrdues pel conflicte en 42 milions a tot Espanya

Les autoescoles lleidatanes reclamaran a l’Administració els danys i perjudicis que ha provocat als centres la vaga d’examimadors de trànsit, que van convocar aturades al juny i al juliol i van anul·lar més de 600 proves a les comarques de Ponent. Així ho va assenyalar ahir el president de la Federació d’Autoescoles de Catalunya, el lleidatà Raül Viladrich, ja que els centres catalans estan adherits a l’associació d’Autoescoles Confederades d’Espanya (ACOES), que va anunciar la reclamació a l’Estat.

Segons Viladrich, la vaga d’examinadors a Lleida ha provocat que la DGT tanqui al setembre el centre d’exàmens de Vielha de forma temporal, ja que, va apuntar, els examinadors no volen desplaçar-se fora de la jornada laboral a la Pobla de Segur i la Seu d’Urgell, amb la qual cosa “queda limitada la capacitat d’exàmens” al Pirineu. En aquest sentit, les autoescoles de muntanya estan “molt preocupades” perquè la DGT “no presta un bon servei en aquesta zona, on el permís de conduir no és un luxe sinó una necessitat”.



Per la seua part, Autoescoles Confederades d’Espanya també exigeix a la DGT una “solució definitiva” per posar fi al conflicte, que segons el parer de l’entitat “té dos perjudicats, alumnes i autoescoles”. L’associació lamenta “profundament” que el comitè d’examinadors i la DGT no arribessin a cap acord en la reunió del passat 22 d’agost, si bé assenyala que respecta el dret a la vaga del col·lectiu, ja que recorden que aquest dret està recollit a la Constitució.

Igualment, també van animar les autoescoles a reclamar. En aquest sentit, la federació catalana ha posat a disposició de les empreses associades un despatx d’advocats per assessorar-se si volen presentar algun tipus de mesura com un ERO o un ERTO.

La Confederació Nacional d’Autoescoles calcula que les pèrdues econòmiques de les autoescoles a tot Espanya ascendeixen a 42 milions d’euros, encara que avisa que poden augmentar entre 30 i 40 milions si la situació de vaga continua al setembre. En el cas de Catalunya, la Federació Catalana d’Autoescoles ha convocat una roda de premsa per demà per informar sobre l’impacte econòmic de la vaga.