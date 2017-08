Divuit lleidatans tractats contra la ràbia en 4 anys per mossegades

Al ser atacats, una bona part a l’estranger, per animals com gossos, rates o muricecs || A Espanya només la pot transmetre aquest mamífer volador

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Salut ha atès en quatre anys 46 consultes per mossegades d’animals, de les quals en 18 casos va haver d’aplicar als afectats tractament per la ràbia. L’any passat, van ser 7 consultes, dos per mossegades de gossos, una de muricec, una altra de llúdria, una altra de mona i una altra de poni. Dos episodis van ocórrer al Marroc i Tailàndia i, a Lleida, es va continuar la profilaxi antiràbica iniciada i en un altre cas es va començar aquí el tractament amb la immunoglobulina i la vacuna corresponent. Així mateix, hi va haver una possible mossegada d’escurçó que va