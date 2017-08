El bonobús a Lleida suposa un estalvi de fins el 59% davant del bitllet senzill

Actualitzada 31/08/2017 a les 13:04

Madrid, Girona i Barcelona, les ciutats amb l’autobús urbà més car de les 38 analitzades per Facua

© Un autobús de línia urbà de Lleida, en una parada a Magraners. SEGRE

Madrid, Barcelona i Girona repeteixen aquest any com les ciutats amb els bons d’autobús urbà més cars de les 38 analitzades per Facua-Consumidores en Acció. L’estudi posa de manifest que en el que va de 2017, només quatre d’elles (València, Valladolid, Granada i Conca) han aplicat pujades en alguna de les seues modalitats de viatge.



Segons l’estudi, viatjar amb autobús a Espanya costa actualment una mitja de 0,79 euros si s’utilitza un bonobús o targeta recarregable amb transbord (el que ofereixen la gran majoria de les ciutats analitzades, en concret 32), només un cèntim per sobre de la tarifa mitjana registrada per l’associació en la seua anàlisi del 2016.



En Lleida, el bitllet únic costa 1,20 euros, el mateix preu que el 2016, i el bonobús de 10 viatges suposa un estalvi del 18% sense transbords i del 59% realitzant transbords, segons l’informe de Facua.



Els quatre viatges de bo amb transbord que han experimentat pujades han estat el de Granada, que ha passat de 0,79 a 0,85 euros (7,6%), el de Conca, de 0,58 a 0,63 euros (8,6% més car); el de València, de 0,80 a 0,85 euros (puja un 6,2%) i el de Valladolid, de 0,70 a 0,75 euros (puja un 7,1%).



El trajecte amb aquesta targeta més car és el de Madrid (1,83 euros), seguit pel de Girona (1,07) i Barcelona (1,00 euro).

Per contra, els viatges més barats són el de Logronyo (0,53 euros), Salamanca (0,59) i Toledo (0,60). La diferència en les tarifes utilitzant el bo amb transbord assoleix el 245%.



D’altra banda, el bitllet senzill costa avui una mitjana d’1,25 euros, pràcticament la mateixa dada que l’any passat, quan la xifra era d’1,23 euros. El preu més alt es localitza de nou a Barcelona (2,15 euros) davant el més baix, ofert a Lugo (0,64). La diferència és del 236%.