El Govern finança 404 places noves en residències i centres de dia de Lleida

D’aquestes, 283 són per a la tercera edat i la resta, per a discapacitats i salut mental

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies va presentar ahir a Lleida 404 noves places que el seu departament tindrà en marxa a finals del proper mes de setembre en nou comarques lleidatanes. D’aquestes, 283 places són per a residències i centres de dia de gent gran i és la primera inversió pública en sis anys.

Lleida comptarà amb un total de 404 places noves de finançament públic, de les quals 283 són per a la tercera edat i la resta, per a discapacitats i persones amb malaltia mental. Així ho va anunciar ahir la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, que va fer la presentació al costat del director dels Serveis Territorials del departament a Lleida, Joan Santacana, i el delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré. És la primera vegada en sis anys que es creen noves places de serveis socials especialitzats. L’increment, paralitzat des del 2010, es va posar en marxa fa un any. Per a això, la conselleria invertirà a Ponent 7,96 milions d’euros.

De les 404 places noves, 266 ja estan en funcionament i la resta es preveu que ho estiguin a finals d’aquest mes de setembre. El criteri a l’hora del repartiment, segons la consellera, s’ha fet amb l’objectiu de cobrir les necessitats existents i reduir la llista d’espera (vegeu el desglossament), sobretot a les zones on hi havia un desequilibri. En total, les noves places cobreixen necessitats de nou comarques de Ponent, sobretot al Segrià, amb 239, seguida del Pla d’Urgell, amb 36; la Segarra, amb 35, i l’Urgell, amb 32. Així mateix, es disposarà de 24 places més a les Garrigues, 22 a la Noguera, 12 al Pallars Jussà i dos a l’Alt Urgell i el Solsonès.



En una residència de Lleida hi ha una espera de fins a tres anys i mig, segons va admetre la conselleria

En l’àmbit de la tercera edat, hi haurà 235 places més en residències i 48 en centres de dia. Quant a l’atenció de les persones amb discapacitat, hi haurà 106 places noves, que inclouen teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat física i intel·lectual, així com places residencials. Finalment, unes altres 15 places residencials més per a l’atenció de persones amb una malaltia mental.

D’altra banda, Bassa va dir que l’expedient al professor del Gili i Gaya acusat d’homofòbia, al qualificar d’“antinatural” l’homosexualitat, segueix en investigació.

La llista d’espera per poder accedir a una plaça pública en una residència o en un centre de dia de gent gran ha anat augmentant en els últims anys a Ponent. Segons les dades que va donar ahir el director de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, Joan Santacana, un total de 2.202 persones estan en llista d’espera per accedir a una plaça en una residència pública o privada (concertada) o en un centre de dia. D’aquestes, més de 800 es troben a la ciutat de Lleida. Sobre això, Santacana va destacar que aquestes xifres s’han de tractar amb cautela, ja que es donen casos en els quals una mateixa persona està apuntada en més d’un centre. A més a més, va remarcar que encara que siguin a la llista d’espera aquestes persones reben algun tipus de servei social de la Generalitat.

Pel que fa al temps d’espera, va admetre que hi ha un cas d’una residència de la ciutat que acumula tres anys i mig, però que la nova inversió farà baixar la llista d’espera a diverses comarques lleidatanes.

Sobre la llei de dependència, la consellera Bassa va admetre que no és bona i que el Govern treballa en la nova llei d’autonomia personal, ja que en l’actualitat estan fent front al 80% de la prestació quan ha de ser al 50% amb l’Estat. “Amb la nova llei, les residències seran l’últim recurs, com passa en altres països europeus”, va assenyalar.

Quant a la llista d’espera per cobrar aquestes prestacions, la conselleria va admetre que hi pot haver qui se senti perjudicat, però que el temps mitjà entre la sol·licitud i la resolució és de tres mesos i mig.