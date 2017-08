Els docents tornen a les aules demanant el seu lloc en el pacte educatiu

EFE Actualitzada 31/08/2017 a les 13:26

© Una docent en una aula. EFE

Els professors tornen aquest divendres a la seua feina per començar un nou curs escolar, en què esperen que es reverteixin les retallades provocades per la racionalització de la despesa pública i que es cristal·litzi l’anhelat pacte educatiu per oferir certeses al sistema.



Portaveus dels principals sindicats de docents han destacat la necessitat que en el curs 2017-18 s’aclareixin "les incerteses" que han afectat a professors i alumnes aquests últims cursos amb l’aplicació de la Lomce, i el posterior fre a alguna de les mesures que fixava al principi. Per això, han demanat a partits, administracions i membres de la comunitat educativa de treballar junts per aconseguir el pacte educatiu.



El president del sindicat independent ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ha instat que en el primer trimestre del curs s’"estableixin les bases d’una gran reforma educativa que doni estabilitat a l’educació". "Necessitem certeses i allunyar-nos de les controvèrsies", ha emfatitzat.