Els veïns del centre històric de Lleida demanen més pisos de nova construcció

L’ajuntament hi construeix horts socials a l’espera d’inversió privada per poder edificar

Els veïns del centre històric de Lleida demanen a l’ajuntament més habitatges de nova construcció. Segons ha explicat el president de l’associació de veïns de Jaume I, Jaume Millàs, volen que la zona es rejoveneixi amb l’arribada d’estudiants i parelles joves.De la seua banda, el regidor de promoció i gestió de l’hàbitat urbà, rural i la sostenibilitat, Fèlix Larrosa, ha visitat aquest dijous el solar del centre històric on es construirà un hort social. L’ajuntament treballa en petites actuacions de millora del paisatge, la mobilitat i la recuperació del barri i entre aquestes s’aposta per enjardinar i envellir solars. És un pla pilot, proposta de l’Agenda 21, que pretén donar un servei a la gent gran de la zona. No obstant, Larrosa afirma que es tracta d’una actuació reversible perquè l’objectiu final és que algun inversor privat pugui construir-hi habitatges.Les millores al centre històric s’inclouen dins del projecte Horitzó 2018. No són les úniques actuacions que s’estan fent a la ciutat. L’ajuntament també treballa en la campanya d’asfaltatge que comença amb l’enllaç de la LL-11 amb el Pont Nou , amb una inversió de 650.000 euros.