La Paeria vol instal·lar tendals a diversos espais públics arran de l’onada de calor

Convocarà un concurs d’idees a través de la Fundació del Paisatge Urbà

Els veïns de l’Horta van aprofitar per insistir a demanar una millora de la seguretat per evitar robatoris a les partides i mesures per acabar amb els abocaments incontrolats de residus. No obstant, el president de la comissió, Salvador Solsona, va reconèixer que els Mossos d’Esquadra ara patrullen matí i tarda i també efectuen controls diverses vegades al dia. Així mateix, va recordar que encara no disposen de l’agutzil anunciat.

La Paeria té la intenció d’instal·lar tendals, carpes o altres elements en espais públics de la ciutat per crear zones amb ombra que protegeixin del sol els ciutadans. El regidor d’Urbanisme i aquesta setmana alcalde accidental, Fèlix Larrosa, va indicar que d’un temps ençà treballen en la selecció dels espais en els quals no és possible utilitzar ombres naturals (plantant-hi arbres o un altre tipus de vegetació) i va anunciar que convocaran un concurs d’idees en aquest sentit a través de la Fundació del Paisatge Urbà.

Així mateix, la instal·lació d’aquest tipus d’elements també quedarà regulada en la reforma de l’ordenança del paisatge urbà que l’ajuntament està abordant actualment. La idea és crear itineraris verds o dotar d’ombra places i altres zones de la capital.

De fet, les onades de calor d’aquest estiu han posat de manifest la necessitat de crear més espais ombrejats, per exemple, a les passarel·les sobre el riu Segre, i així ho han reclamat alguns grups polítics. A la ciutat ja hi ha tendals per fer ombra als vianants al passeig del cobriment de les vies.

Precisament, Larrosa va visitar ahir l’empresa Iaso i va apuntar la possibilitat d’establir sinergies amb aquesta firma respecte “a l’arquitectura efímera, el paisatge i l’embelliment urbà, i la generació d’ombres artificials”.

L’Horta insisteix a millorar la seguretat i evitar els abocadors

Representants de la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV) van presentar ahir a l’alcalde accidental, Fèlix Larrosa, l’Aplec de l’Horta, previst per al pròxim 15 d’octubre. El 14, com a acte previ, hi haurà un concert d’arpa a Butsènit i l’Aplec en si se celebrarà el dia 15 al local social de Rufea, amb activitats com ara bitlles, una actuació de màgia i un dinar de germanor.