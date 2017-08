Setanta alumnes de la UdL comencen abans el curs per reforçar assignatures bàsiques

Rècord d’inscrits en classes de repàs de física i matemàtiques per a matriculats de primer en enginyeries

Una setantena d’alumnes matriculats a primer d’enginyeries que imparteix la Universitat de Lleida (UdL) han preferit escurçar dos setmanes les vacances d’estiu per repassar física i matemàtiques, assignatures bàsiques en aquestes carreres. Per això, s’han inscrit en els denominats cursos zero o preparatoris, que ofereixen l’Escola Politècnica Superior i la d’Agrònoms. En el primer centre, van començar ahir, compten amb una trentena d’inscrits i acabaran el dia 8 de setembre. A Agrònoms, començaran demà amb entre trenta-cinc i quaranta matriculats i finalitzaran també el 8 de setembre. Aquestes xifres suposen un rècord, ja que en anys anteriors eren al voltant