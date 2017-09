La Generalitat revisa la detecció de radicalització islàmica a les escoles

EFE Actualitzada 01/09/2017 a les 12:46

Ampliarà la formació en aquest àmbit als professors

© La roda de premsa a Barcelona de presentació del nou curs escolar. Generalitat de Catalunya

La conselleria d’Ensenyament està revisant "possibles millores" en el protocol de detecció de la radicalització islamista a les escoles i ampliarà la formació en aquest àmbit, fins ara només per a directors dels centres, als professors, ha dit aquest divendres la consellera, Clara Ponsatí.



La consellera, que aquest divendres ha presentat les dades del curs escolar que començarà el proper 12 de setembre, ha explicat que el seu Departament ja ha preparat materials per "donar suport a les escoles" en com abordar els atemptats des de les aules en l’inici del nou curs per facilitar als docents "la discussió i la reflexió" sobre els recents atacs amb els alumnes.



Segons Ponsatí, el programa de detecció de la radicalització funciona des de fa un any però, en el context dels atemptats que han succeït aquest estiu, el departament "està avaluant els possibles canvis" que es podrien establir per millorar aquest sistema.



Durant aquest any passat s’han format en aquest àmbit tots els directors dels centres públics i concertats de Catalunya, en el marc del programa de detecció de radicalització, formació que ara es vol estendre als professors dels centres, ha explicat Ponsatí. "Aquests fets dramàtics han sacsejat la nostra comunitat educativa", ha afirmat Ponsatí, pel que el departament "ha hagut de reflexionar sobre el protocol", juntament amb els Mossos d’Esquadra, per estudiar la introducció de noves accions "que responguin des de l’escola a aquesta realitat que tant ens afecta".



També ha anunciat que la setmana que ve es reuniran el Departament i la junta de directors, a qui es demanarà una valoració sobre l’assumpte en diversos àmbits, com|com a l’enfocament que han de prendre els professors per explicar els atemptats als nens, la reflexió interna del claustre sobre l’assumpte o la forma treballar el problema del gihadisme i els atacs terroristes a les aules.