La Paeria promourà la construcció de fins a 153 pisos en sis àrees del Centre Històric

En solars dels carrers Boters, Tallada, Galera, Cavallers i Companyia i a la plaça del Dipòsit

L’ajuntament de Lleida preveu promoure, en col·laboració amb propietaris privats i cooperatives d’habitatge, entre 92 i 153 noves vivendes en solars del Centre Històric. Es tracta de les sis primeres “àrees d’innovació social i urbana”, unes operacions urbanístiques que busquen augmentar el parc d’habitatges i locals comercials del barri.

Per fer-ho, va explicar l’alcalde accidental, Fèlix Larrosa, s’aprofiten solars ja buits i altres de contigus obtinguts mitjançant la demolició de cases en mal estat, que s’unifiquen en finques més grans. I és que la mida reduïda de molts dels patis existents feia molt difícil que algun promotor s’interessés per construir-hi.

Les sis zones triades són: un solar entre les Escales de l’Ereta i els carrers Galera i Alsamora, que serà el primer i tindrà de 8 a 10 pisos; un altre entre la plaça del Dipòsit i el carrer Assalt (de 16 a 26 habitatges); el gran pati –ara pàrquing de zona blava– entre els carrers Veguer de Carcassona, Múrcia, Tallada i Boters (de 16 a 30), on pròximament dos edificis més seran enderrocats; un altre també a Boters on provisionalment s’habilitaran horts urbans –vegeu el desglossament–, que tindrà de 23 a 37 pisos; entre els carrers Cavallers, la Suda i plaça dels Gramàtics (de 17 a 28 habitatges), i entre Companyia i Gairoles (de 16 a 26).

Gairebé tots requeriran encara més demolicions i, en alguns casos, operacions de compra o expropiació de pisos per part de la Paeria. “Volem generar habitatges nous per a veïns del barri, però l’objectiu bàsic és atreure nous perfils de residents, com ara famílies amb fills”, va afirmar Larrosa.

Precisament, ahir el president de l’associació de veïns de Jaume I, Jaume Millas, va destacar la necessitat de promoure nous habitatges per a joves per revitalitzar el barri. “Vénen molts estudiants a preguntar i no en troben. També falten pisos per a parelles joves, perquè molts dels que hi ha no tenen ascensor”, va afirmar.

Fins ara, els horts urbans que promou la Paeria estaven fora del centre. El projecte, que liderarà la fundació Lleida XXI, estarà en marxa a la tardor, quan es tanquin els acords amb els propietaris. Forma part d’una estratègia global de potenciar l’ús públic del gran nombre de solars del Centre Històric.

Horts per a veïns en solars del carrer Boters

L’ajuntament posarà en marxa un projecte d’horts urbans que conrearan veïns del Centre Històric en un solar de 320 metres quadrats que ocupa sis finques del carrer Boters, que ha quedat lliure arran de diverses demolicions, l’última tot just acabada. L’alcalde accidental, Fèlix Larrosa, va indicar que és un projecte conjunt amb l’associació de veïns destinat a fomentar la convivència i l’embelliment del barri. “Serà una actuació provisional per donar vida als solars mentre no es construeix”, va afirmar, i va destacar que els horts podran traslladar-se, ja que no es plantaran a terra, sinó sobre terra disposada en taules de fusta. També es pintaran les parets de colors, s’arreglarà el paviment i s’instal·larà una tanca.