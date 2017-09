Votació ciutadana per triar obres

Els lleidatans poden votar des d’avui i fins al dia 11 entre un centenar de projectes al web www.LaLleidaQueTuVols.org || També hi haurà urnes als centres cívics del 12 al 15

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Les persones majors de 16 anys empadronades a la ciutat de Lleida poden votar a partir d’avui de forma telemàtica quins projectes d’entre un centenar de propostes presentades per entitats i particulars es faran realitat aquest any, en el marc dels pressupostos participatius. En total, suposaran una inversió d’un milió d’euros de la Paeria. Els ciutadans votaran tant grans projectes d’un import entre 50.000 i 200.000 euros (se n’elegiran entre un i quatre, tenint en compte que el seu valor total no pot superar els 200.000 euros) com projectes menors, d’un màxim de 50.000 (se’n podran aprovar tants com sigui