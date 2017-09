Els centres de Lleida guanyaran més de 300 docents el pròxim curs

A tot Catalunya, n’hi haurà 5.514 més, la meitat per cobrir la reducció de la jornada lectiva del professorat || Adjudicades 211 places vacants en centres de la província

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Els centres d’Infantil, Primària i Secundària catalans tindran 5.514 nous docents el pròxim curs, de forma que n’hi haurà 71.175, superant la xifra assolida el 2010, abans de les retallades. Així ho va anunciar ahir la consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, que va detallar que gairebé la meitat (2.517) cobrirà la reducció d’una hora de la jornada lectiva del professorat (de 25 a 24 hores a la setmana a Primària i de 20 a 19 a Secundària). Entre la resta, 463 són per a centres que guanyen alumnes; 200, per a l’escola inclusiva, i 350, per als centres d’alta complexitat amb