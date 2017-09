L’Audiència condemna un pres de Lleida per enviar cartes a l’exdona

L’intern, al qual imposen 9 mesos més de presó, tenia prohibit judicialment comunicar-se amb ella || Simulava que les dirigia a la seua filla per evitar controls

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’Audiència Provincial de Lleida ha condemnat a nou mesos de presó un intern del Centre Penitenciari Ponent per enviar cartes a la seua exparella malgrat que existia una ordre judicial que li prohibia comunicar-s’hi. La destinatària de les cartes era la seua filla però, en realitat, eren textos per a l’exdona, a la qual demanava reprendre la relació. El tribunal ratifica la sentència del jutjat penal 2 de Lleida, que el va condemnar per un delicte de trencament de mesura cautelar i desestima el recurs presentat per l’acusat, que al·legava que les cartes eren dirigides exclusivament a la filla.Les missives