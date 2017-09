Restes de muralla medieval a l’accés a la Seu Vella

Van aparèixer a l’obrir una rasa per a canonades en unes obres || S’estudiaran per documentar-les i quedaran tapades

Les obres de millora de l’accés a la Seu Vella, que porta a terme la Paeria des de principis d’agost, han posat al descobert restes d’un tram de muralla medieval, concretament, a la rampa que connecta Sant Martí i Monterrey amb la Porta del Lleó (plaça de Wifred I).

Fonts municipals van indicar que està per precisar si els vestigis corresponen a l’època andalusina o són posteriors, però, en qualsevol cas, no està previst que alterin el desenvolupament de les obres. Seran documentades, per millorar el coneixement històric de la ciutat, i quedaran tapades de nou. La troballa es va produir a l’obrir una rasa per a les connexions de serveis.

Les obres permetran eixamplar la vorera, ja que l’existent era molt estreta, i comporten eliminar els aparcaments que hi havia en aquest carrer. L’ample de la calçada, que és de dos sentits, es manté. Més avall, a l’encreuament entre Sant Martí i Monterrey, sí que s’amplia el pas per a vehicles per facilitar el gir dels autocars.

Aquesta actuació forma part de la millora del carrer Monterrey, on també s’eixampla la vorera i es millora la plantació d’arbustos i flors per adequar l’accés a la Seu i al parc de Santa Cecília.