Llibres de text en declivi

La innovació educativa i l’extensió de la socialització redueix en uns 150 euros la despesa per aquest concepte respecte a anys enrere || Cada vegada són més els col·legis que deixen d’utilitzar-los

El curs escolar començarà el dia 12 per als alumnes d’Infantil i Primària (aquest any, a Secundària, l’inici serà per a la majoria el 14) i suposarà una despesa important per a les famílies. No obstant, la factura destinada a llibres de text és menor que anys enrere, perquè la innovació educativa els està suprimint i per l’extensió de la socialització.El proper dia 12 tornaran a les aules els alumnes d’Educació Infantil i Primària. Aquest any, els de Secundaria ho faran dos dies després, encara que el curs tindrà els mateixos dies lectius. Com cada any, l’inici d’un nou curs