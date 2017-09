Impuls al carril bici amb un nou tram que travessa el riu

Dins de les obres per reasfaltar l’avinguda Estudi General i el Pont de la Universitat

I.F.

La Paeria va iniciar ahir la millora de l’avinguda Estudi General, des del Pont de la Universitat a la LL-11, obra que inclou el reasfaltatge del paviment –que no s’havia renovat en 27 anys– i la instal·lació de carril bici a nivell de calçada, separada dels vehicles amb peces de plàstic rígid.

Serà un tram d’uns 500 metres, dels gairebé 40 quilòmetres que ja té la xarxa municipal, però que resulta important per millorar la connexió entre els dos marges del riu, dins de l’eix nord-sud de la ciutat.

Fins ara, només el pont de Príncep de Viana disposava d’espai de carril bici, encara que a nivell de la vorera.

Suposarà un “salt de qualitat” per a la xarxa de carril bici, va afirmar l’alcalde, Àngel Ros, i es complementarà aquesta tardor amb un altre tram contigu a l’avinguda Catalunya, quedant pendents per més endavant el que hi ha entre Ricard Viñes i Ronda i la prolongació fins Les Basses.

Ahir es va començar a treballar en eliminar la mitjana del pont, el que permetrà reordenar els 4 carrils de circulació per guanyar dos metres i mig d’ample en els quals s’habilitarà el nou carril bici que tindrà continuïtat, fins la LL-11.

Aquests treballs van provocar ahir cues de cotxes, especialment en les hores punta. En canvi, els treballs d’asfaltatge es faran en horari nocturn, per evitar un col·lapse de trànsit, i acabaran dimecres a la nit.

Aquestes obres costen 140.000 dels 650.000 € destinats a la campanya d’asfaltatge d’estiu.