Els plafons amb les places de pàrquing, sis anys en desús

Els cinc plafons electrònics instal·lats el 2011 per informar sobre la disponibilitat de places lliures als aparcaments de la ciutat continuen sense funcionar més de sis anys després de la seua instal·lació. Van ser col·locats gràcies a una subvenció del pla estatal Avanza com una de les mesures per promoure que Lleida sigui una smart city i van tenir un cost de 151.755 euros, però, després d’una breu fase de proves inicial, no han funcionat pràcticament mai. Fonts municipals van indicar que la regidoria d’Urbanisme “està treballant amb les empreses de senyalització per valorar què pot fer-se amb aquests plafons”, ja sigui posar-los finalment en marxa o retirar-los.

El problema fins ara per a la posada en marxa ha estat la falta de compatibilitat amb els sistemes informàtics de les empreses que gestionen aquests aparcaments, que ha fet inviable que funcionin correctament. La Paeria va informar l’any passat en una resposta a una pregunta del Comú que aquestes empreses no han volgut invertir els 18.422 euros que costava actualitzar els seus programes perquè siguin compatibles amb aquest sistema, la qual cosa ha impedit fer funcionar els plafons. Es van instal·lar a Príncep de Viana, rambla d’Aragó, Estudi General, avinguda de les Garrigues i a la cruïlla de Prat de la Riba i Príncep de Viana (ja retirat).