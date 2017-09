Josep Cuní serà el conferenciant de l'Onze de Setembre, demà a la Paeria

L’alcalde insisteix que cedirà locals per a l’1-O "si és legal" i garanteix que podrà continuar fent-se l’ofrena floral al Roser

Una conferència del periodista Josep Cuní titulada "Periodisme i país, una reflexió" serà l’encarregada d’obrir demà a les set de la tarda els actes de la Diada de l'Onze del Setembre a Lleida, ha anunciat avui l’alcalde, Àngel Ros. El pregó oficial del dia 11 anirà a càrrec del degà de la facultat d’Educació de la UdL, Carles Alsinet. Ros ha assenyalat que, encara que l’ofrena floral oficial continua sent a la Seu Vella, es continuarà permetent que "aquelles entitats que ho desitgin" puguin dur-la a terme a l’entrada de l’edifici del Roser, sota la placa que recorda els fets de 1707, malgrat la recent estrena de l’edifici com a parador de turisme. Els actes de la Diada es completen amb el repartiment de senyeres, que ha començat aquest matí a la Paeria, l’IMAC i als centres cívics; l’acte institucional de la Generalitat diumenge a les 10.00 a la Seu Vella; un ball de sardanes també el dia 10 a les 20.00 hores; i un concert de la Banda Municipal pel dia 11 a les set de la tarda a la plaça Paeria.

Respecte al referèndum d’independència de l’1 d’octubre, Ros ha recordat que no està convocat encara i ha insistit que la Paeria col·laborarà en la cessió de locals per a la votació "sempre que sigui dins de la legalitat". "Vull recordar que en els processos electorals a Lleida hi ha 41 locals de votació dels quals només nou són de propietat municipal. La majoria són d’altres institucions, fonamentalment la Generalitat. No són els alcaldes els que permeten o no que es pugui votar. Correspon al Govern de la Generalitat perquè els ajuntaments no tenim ni censos electorals ni la immensa majoria dels locals", ha declarat. Ros no participarà a la manifestació de Barcelona i es limitarà a assistir als actes oficials de Lleida.