Obres per renovar el parc infantil de l’Escorxador

Nou joc accessible a discapacitats

L’ajuntament de Lleida ha iniciat les obres per renovar el parc infantil de la plaça de l’Escorxador, que durant aquests dies no podrà ser utilitzat pels veïns. Aquestes obres tenen per objectiu instal·lar dos nous jocs: un per a nens i nenes grans i un altre d’accessible i inclusiu que podrà ser utilitzat també per menors amb algun tipus de discapacitat.

Els treballs consisteixen en la col·locació dels nous jocs infantils i el desplaçament i repintat dels gronxadors existents. També es crea una àrea de seguretat amb paviment amortidor a base de sorra natural a l’entorn dels jocs, per donar compliment a l’actual normativa de seguretat de parcs infantils en cas de caigudes.

També es desplacen i repinten alguns bancs que estaven afectats per arrels dels arbres.

D’altra banda, la Paeria també està actuant amb la instal·lació de noves àrees de jocs infantils dins de les obres de construcció del bosc urbà de Balàfia, situat al costat de la rotonda de Països Catalans i de la rambla de Corregidor Escofet, al costat del camp de futbol.