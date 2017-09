Pla per dotar la Mariola de més botigues, com demanen els veïns

Tancant baixos als blocs Joan Carles o reobrint locals ara inactius

La Mariola creu que el barri necessita més botigues per guanyar vida i donar ocupació a més veïns. Per a això, l’entitat veïnal ha proposat a la Paeria “que es quedi amb locals comercials que ara estan tancats, els reformi i els ofereixi després als veïns amb un lloguer econòmic” o bé que tanqui més baixos dels blocs Joan Carles i els converteixi en botigues, segons va indicar el seu president, Víctor Ruiz. “Hi ha molts locals buits. No volem un barri mort”, va incidir.La Paeria analitza l’opció més viable per implantar més oferta comercial de productes bàsicsEl 2011,