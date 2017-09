Impunes vuitanta-vuit nens a Lleida l’any passat després de cometre un delicte

La justícia no pot perseguir-los perquè tenen menys de 14 anys, i a l’Estat la xifra va arribar als 9.496

Els jutjats de Lleida van arxivar l’any passat un total de 88 causes obertes contra nens menors de 14 anys al no poder castigar-los per la seua curta edat. Aquests delictes queden impunes perquè la Justícia espanyola estableix que fins als 13 anys els menors són ininumputables, sigui quin sigui el delicte que cometin. En el cas de Ponent, van ser 88 els nens que van delinquir i no van ser jutjats, una xifra que es va elevar als 9.496 en el conjunt d’Espanya.Sobre aquesta qüestió, la Fiscalia de Lleida assenyala a la memòria del 2017 que a la província,