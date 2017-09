Ros: “No som els alcaldes els que permetem o no votar l’1 d’octubre”

Insisteix que cedirà locals “si és legal” i recorda que només 9 de 41 són municipals

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va insistir ahir que la Paeria només cedirà locals per al referèndum de l’1 d’octubre “si és dins de la legalitat vigent” i va remarcar que la responsabilitat sobre la votació no ha de recaure sobre els ajuntaments, sinó sobre la Generalitat.

“Vull recordar que en els processos electorals a Lleida hi ha 41 locals de votació dels quals només nou són de propietat municipal. La majoria són d’altres institucions, fonamentalment de la Generalitat. No són els alcaldes els que permeten o no que es pugui votar. Correspon al Govern de la Generalitat perquè els ajuntaments no tenim ni censos electorals ni la immensa majoria dels locals”, va assegurar ahir durant la presentació dels actes de l’Onze de Setembre a Lleida. Ros va recordar a més que el referèndum no està convocat encara.

L’alcalde es va mostrar partidari de no barrejar la celebració de la Diada amb el procés sobiranista i va assegurar que només assistirà als actes de Lleida, però que no anirà a Barcelona, on hi ha prevista una nova manifestació massiva convocada per l’ANC. “La Diada és la festa nacional dels catalans en la qual mostrem l’estima per la nostra llengua i la nostra cultura, encara que també té un component reivindicatiu que sempre existirà perquè la societat continuï reclamant millores i aconseguir més sostres d’autogovern”, va afirmar. La Paeria repartirà fins divendres 7.500 metres de senyeres gratis.