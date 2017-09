Els Bombers de la Generalitat van sufocar ahir un incendi que va calcinar un vehicle a la Bordeta. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 12.40 hores que un turisme s’havia incendiat al carrer Sant Paulí de Nola amb el carrer Franja de Ponent. Fins al lloc es van traslladar dos dotacions dels Bombers, que van donar per extingit l’incendi poc abans de la una. El foc va afectar l’interior del vehicle quan no hi havia ningú a dins.