L’escultura L’ametlla com balla de la plaça de l’Escorxador, obra del prestigiós artista d’Àger Benet Rossell, va aparèixer ahir coronada per dos pneumàtics de bicicleta, víctima d’un nou acte vandàlic. Aquesta obra ja ha patit anteriorment altres gamberrades, especialment pintades, malgrat tractar-se d’una escultura de reconegut valor artístic. La Paeria va efectuar una neteja a fons de les pintades fa tres anys. Altres escultures a la via pública pateixen problemes similars.