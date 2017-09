La Urbana proposa abaixar a 60 km/hora la velocitat a partir de la qual multen els radars

Cinc quilòmetres menys que ara, pel repunt d’accidents amb ferits i l’augment dels petits xocs || Un informe de la prefectura destaca que la seua acció és clau en el descens de la sinistralitat

La Guàrdia Urbana recomana fixar en 60 quilòmetres per hora la velocitat a partir de la qual multen els radars instal·lats a la ciutat, quan actualment el límit mínim és de 65 per hora. Així ho proposa un informe de la prefectura de la Policia Local a què ha tingut accés aquest diari i que ja ha estat remès a alcaldia. El document argumenta aquesta proposta amb l’objectiu de revertir l’augment dels accidents amb ferits registrats en el primer semestre d’aquest any i per disminuir també el nombre dels petits sinistres.En aquest sentit, destaca que des que van entrar en