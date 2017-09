Les estàtues humanes de les Rambles ompliran l'Eix Comercial de Lleida

REDACCIÓ Actualitzada 07/09/2017 a les 11:44

El pròxim dissabte, amb 16 figurants

© Una estàtua humana a l'Eix Comercial de Lleida. Segre

El proper dissabte 9 de setembre tindrà lloc a l’Eix Comercial de Lleida una nova edició de l’acció ‘Estàtues Humanes’, en què participaran 16 figurants que habitualment es troben a les rambles de Barcelona.



Els clients i visitants trobaran al llarg de l’Eix diferents personatges, com Gandhi, Juana de Arco, Merlin o Sant Jordi, a banda d’altres estàtues humanes molt populars a Barcelona, com La Gàrgola.



Les estàtues ompliran l’Eix Comercial entre les 11:30 i 13:30 hores i entre les 18 i 20 hores.



D’altra banda, l’Eix Comercial ha organitzat un concurs al seu Facebook per a tothom qui es faci una fotografia amb alguna de les estàtues. Se sortejaran tres vals de compra, un de 100€, un de 50€ i un altre de 25€.