El solar incendiat al Barri Antic acumula cinc multes per abandó

Imposen sancions a l’amo per 6.300 euros

El solar que es va incendiar dimecres al Barri Antic acumulava fins a cinc denúncies per part de la Paeria per falta de manteniment. Segons va informar ahir l’ajuntament, la propietat del solar és privada, per la qual cosa el responsable s’ha de fer càrrec de mantenir-lo en les condicions necessàries de salubritat. No obstant, el propietari té cinc requeriments oberts per disciplina urbanística que es tradueixen en cinc multes d’un total de 6.300 euros. La primera sanció va ser de 200 euros, però la quantitat ha anat augmentat per incompliment, segons va explicar la Paeria.El propietari del solar acumula