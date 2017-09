Els radars, més senyalitzats abans d’abaixar la velocitat a què multen

La Paeria preveu que aquest mes podran començar a sancionar a partir de 60 km/h, quan ara és a 65 || Ros remarca que l’únic objectiu és disminuir els accidents

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Paeria està reforçant la senyalització de les nou cabines de radars fixos instal·lades a la ciutat, abans de començar a aplicar la reducció de 5 quilòmetres per hora, de 65 a 60, de la velocitat a partir de la qual multen, com va avançar ahir SEGRE. L’alcalde, Àngel Ros, va manifestar ahir que té sobre la taula l’informe de l’intendent de la Guàrdia Urbana que proposa que les multes de radars passin a imposar-se a tots els vehicles que circulen a 60 o més quilòmetres per hora, i va estimar que aquesta mesura podria aplicar-se aquest mateix mes de