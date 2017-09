Ensenyament dotarà de kits de robòtica les divuit escoles amb més alumnes desfavorits

Estan destinats a promoure l’aprenentatge del “pensament computacional” i les vocacions tècniques en nens d’entre set i dotze anys || Es fa “discriminació positiva” amb els centres de màxima complexitat

El departament d’Ensenyament repartirà durant el primer trimestre del curs vinent, que comença dimarts, kits de robòtica a les divuit escoles de màxima complexitat que hi ha a Lleida, és a dir, aquelles situades en entorns econòmics més desfavorits, amb més alumnes immigrants o amb necessitats educatives especials. L’objectiu, va explicar el delegat d’Ensenyament, Miquel Àngel Cullerés, és promoure la “discriminació positiva de l’alumnat d’aquests centres, als quals l’àmbit tecnològic pot quedar-los més lluny, per compensar-ho i que rebin un estímul extra”.

El currículum dels alumnes no es veurà modificat, sinó que aquests kits s’utilitzaran com a “eines d’aprenentatge” que permeten aprendre conceptes de geometria o matemàtiques, per exemple. Però més enllà del currículum, la iniciativa no pretén que els nens aprenguin continguts nous, sinó “competències executives”, com la concentració, la capacitat d’inferir o la memòria de treball. “La robòtica estimula el pensament computacional, adquireixen habilitats per resoldre problemes oberts, de forma més creativa, perquè s’han acostumat a pensar d’aquesta manera”, va assenyalar Joan Jordi Vitores, tècnic responsable del projecte. Estan destinats a alumnes de 7 a 12 anys i els centres podran decidir com els utilitzen dins de l’horari lectiu. Cada escola rebrà cinc d’aquests kits i cinc tauletes electròniques per controlar el robot. Es tracta de la caixa WeDO 2.0 que inclou peces Lego, com les habituals en aquesta marca, i altres d’especials que inclouen dos sensors (d’inclinació i proximitat), un motor i un receptor Bluetooth, més espai per a piles. Permeten construir robots molt senzills i també altres de notablement complexos. Amb un programa gratuït, a la tauleta se li donen instruccions al robot que les va executant per desplaçar-se endavant, enrere, girar, augmentar la velocitat, etcètera.



El sistema resulta senzill d’aprendre i motivador, però pot fer-se més complex si es desitja

Els docents rebran formació específica per poder utilitzar-lo. La programació resulta molt fàcil i pot fer-se fins i tot sense saber llegir, encara que també pot utilitzar-se el llenguatge Scratch, més complex, si es vol anar més enllà. Alguns centres, per exemple a la Seu, la Pobla de Segur i Aitona, ja treballen amb robòtica i els resultats són excel·lents, per la motivació dels alumnes, va dir Cullerés.