Massiva concentració davant de la Paeria per exigir que cedeixi locals per al referèndum

REDACCIÓ Actualitzada 08/09/2017 a les 20:26

Centenars de persones han participat aquesta tarda en una concentració convocada pels partits i entitats independentistes a la plaça Paeria per reclamar l’alcalde, Àngel Ros, que cedeixi locals municipals per al referèndum de l’1-O. La protesta ha començat les vuit de la tarda, i només uns minuts abans l’equip de govern de la Paeria havia fet públic que els serveis jurídics municipals han emès un informe que acaba que l’ajuntament no pot col·laborar amb la consulta després d’haver suspès el Tribunal Constitucional la llei del Parlament que la convoca. Els manifestants han desbordat la plaça Paeria, tant cap a Sant Joan com al carrer Major, i han corejat consignes com "votarem", "Àngel Ros toca el dos", "no volem ser una nació d’Espanya" o "Ros botifler". També han cantat L’Estaca i han fet el mateix amb Els Segadors a ritme de gralla i tambor.