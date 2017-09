PDeCAT, ERC, Crida i Comú proposen a l'alcalde que els delegui la competència de cedir locals per a l'1-O i el PSC ho rebutja de ple

Els portaveus dels grups municipals del PDeCAT, ERC-Avancem, Crida i Comú han presentat aquest matí una sol·licitud a l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, perquè delegui en algun regidor d’aquests grups la firma del decret per cedir locals municipals per al referèndum sobre la indepedencia si ell no està disposat a fer-ho.



Toni Postius, del PDeCAT; Carles Vega, d’ERC; Francesc Gabarrell, de la Crida; i Sergi Talamonte, del Comú, han subratllat que l’ajuntament ha de ser al costat de la ciutadania de Catalunya i Lleida que vol votar l’1 d’octubre. "Si l’alcalde té por i no està disposat a posar-se al costat de la ciutadania i del país, nosaltres ens oferim a assumir-ho", ha afirmat Postius. "Si Ros vol té l’opció de fer un pas al costat i delegar en regidors com els que som aquí la cessió de locals", ha assenyalat Vega. "L’alcalde està atrapat en el vell règim de l’estat. Com a representant del poble, no pot permetre que el poble no pugui pronunciar-se", ha manifestat Gabarrell. "L’1-O, volem votar, l’alcalde no pot impedir-ho, i els locals no són seus, són de tots els ciutadans", ha indicat Talamonte.



Els representants d’aquests grups han subratllat que la llei municipal i de règim local de Catalunya permet a l’alcalde poder delegar competències en qualsevol regidor, encara que aquest no formi part de la comissió de govern, i la seua proposta inclou el model per fer efectiva aquesta delegació. A més, han considerat contradictori que l’equip de govern de la Paeria estigui promovent un procés participatiu per decidir sobre un milió d’euros en inversions i que no permeti el referèndum, que constitueix la màxima participació ciutadana.



Poc després que aquests grups presentessin públicament aquesta proposta, la primera tinenta d’alcalde, Montse Mínguez, ha replicat afirmant que volen municipalitzar un problema que han generat els seus partits en el Parlament "amb unes lleis il·legals" i veu "lamentable" que "vulguin criminizalizar els alcaldes". Sobre la delegació de competències, ha dit que un alcalde pot delegar funcions però mai la responsabilitat, que és protegir als funcionaris, per la qual cosa ha tancat totalment la porta a aquesta possibilitat. Així mateix, ha denunciat "joc brut" i un "atac personal" a Ros perquè aquest només està fent el mateix que ajuntaments com els de Barcelona i Tarragona, que també esperen un informe jurídic.