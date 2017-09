El nou carril bici a l’avinguda Estudi General ja està senyalitzat, tot i que ahir encara no s’havien col·locat els elements de seguretat que el separen del carril per on circulen els cotxes. També s’adequarà carril bici al pont Universitat, plaça Espanya i avinguda Catalunya fins a la rambla d’Aragó. L’alcalde, Àngel Ros, va indicar ahir que seguiran amb la instal·lació a Ricard Viñes i Ronda, així com a Prat de la Riba fins a Barris Nord.