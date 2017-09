Suspenen un judici al Canyeret per un acomiadament a l’estar assenyalat per al 2071

Les parts estaven citades al jutjat social 2 des del març passat i, a causa de l’error, hauran d’esperar quatre mesos més || El contenciós administratiu acumula un retard de més d’un any

El jutjat social número 2 de Lleida va suspendre dimecres passat un judici per un suposat acomiadament improcedent perquè estava assenyalat per a l’any 2071. Concretament, estava fixat per al 6 de setembre del 2071. L’error tipogràfic ha fet que les parts, que ja havien esperat quatre mesos per celebrar la vista, hagin d’esperar ara quatre mesos més per tenir una nova data de judici. La denunciant va explicar a SEGRE que es va personar als jutjats del Canyeret amb l’advocada. Cansades d’esperar el seu torn, van preguntar als funcionaris si tardarien molt a cridar-les.Els jutjats de Lleida acumulaven