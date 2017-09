Estàtues humanes animen l'Eix Comercial de Lleida

Malgrat la pluja, estan ubicades en setze punts des d’Alcalde Costa a Carme i Magdalena

Una gàrgola, un centaure, una mort amb la seua dalla i un home 'folrat’ d’espills són algunes de les estàtues humanes que aquest dissabte animen l’Eix Comercial de Lleida, malgrat la pluja. En total són setze escultures vivents ubicades en altres tants punts a tots els carrers que formen l’Eix, des d’Alcalde Costa fins Magdalena i Carme. La federació d’associacions de comerciants va iniciar l’any passat aquesta iniciativa amb nou estàtues i en aquesta segona edició pràcticament han doblat el nombre de participants, segons ha recordat el president dels comerciants de l’Eix, Llorenç González.

Les escultures han despertat la curiositat de les persones que passejaven per la zona, sobretot dels nens, en veure com es movien cada vegada que algú els donava una moneda. Les persones que es facin una fotografia amb les estàtues i les pugin al facebook de l’Eix podran guanyar vals de compra de 25, 50 i 100 euros per comprar en botiguesassociades.