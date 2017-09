Lleida, terra de cigonyes

Lleonard Delshams

Lleida s’ha convertit en els últims temps en un territori de cigonyes, a la qual cosa han contribuït fonamentalment dos factors. D’una banda, que les d’aquí ja no emigren a l’hivern (no són tan freds com anys enrere i tenen menjar assegurat) i, d’altra banda, que des de fa uns anys les del nord d’Europa, que sí que volen per buscar terres més càlides, es queden a Lleida en lloc de continuar el viatge fins a l’Àfrica. Així ho demostra aquesta imatge d’ahir d’una grua instal·lada al carrer la Palma en la qual s’aprecien desenes d’aquestes aus.