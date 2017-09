Més de 200 ajuntaments, amb l’1-O

La gran majoria dels 231 consistoris lleidatans responen favorablement a la petició de cedir locals || Alguns del PSC se sumen al rebuig de la capital i d’altres encara no ho han decidit

Més de 200 ajuntaments de Lleida, la gran majoria dels 231 de la província, han respost favorablement a la crida que la Generalitat va dirigir dijous als consistoris de tot Catalunya perquè cedeixin locals per al referèndum de l’1-O. Així es desprèn de les dades facilitades ahir pels partits, les entitats municipalistes ACM i AMI i les mateixes corporacions locals. Encara que el termini per respondre al Govern català expirava a mitjanit, alguns alcaldes van explicar que tenen intenció de cedir espais per votar en els propers dies. Altres van apuntar que encara no havien decidit quina seria la seua resposta, mentre que alguns han rebutjat col·laborar-hi al considerar la votació il·legal.

La pràctica totalitat dels 129 ajuntaments governats pel PDeCAT i els 65 d’ERC han donat la seua conformitat a cedir locals. També ho ha fet Soriguera, únic consistori de la CUP. Tanmateix, hi va haver excepcions en l’òrbita de l’independentisme. Així, Sant Ramon i Talavera esperen a disposar del secretari municipal per respondre, mentre que l’alcalde de Cabó va dir que no havia rebut el requeriment del Govern però que està disposat a col·laborar. A Aran, el rebuig més notori de facilitar espais per votar és el de Naut Aran, ja que governa CDA, vinculada al PDeCAT.



Generalitat i Diputació poden facilitar locals com a alternativa als dels ajuntaments

Entre els setze consistoris de PSC i Unitat d’Aran, partit federat amb els socialistes, alguns s’han afegit al rebuig de Lleida ciutat a cedir locals, com Vielha, Gimenells, Alfarràs i Bossòst. En canvi, altres com els de la Torre de Capdella i Les han manifestat que ho faran, i al seu torn el de Torre-serona ho decidirà la setmana que ve. Ni el Partit Popular ni Ciutadans no tenen alcaldies a les comarques de Lleida. Consistoris governats per altres formacions han donat el seu vistiplau a cedir locals, així com alguns ajuntaments en mans d’independents.

La Vall de Boí espera un informe jurídic i apunta que la Generalitat disposa de locals com a alternativa. En aquest sentit, el president de la Diputació i del PDeCAT lleidatà, Joan Reñé, va insistir que hi haurà espais per votar a la capital i també a la resta de municipis.

L’ajuntament de Barcelona exigeix garanties per col·laborar

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va enviar ahir una carta a la Generalitat perquè informi l’ajuntament sobre les actuacions que preveu, una vegada que el TC ha suspès la llei del Referèndum, per garantir la participació en l’1-O sense posar en risc la institució i els funcionaris. Per la seua part, el govern de PDeCAT de Girona ha donat la seua conformitat a cedir locals mitjançant un decret d’alcaldia en què es compromet a afavorir el desenvolupament del referèndum. Al contrari, el consistori socialista de Tarragona va indicar que només cedirà locals si una resolució judicial ho avala.