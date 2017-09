Turull condemna a Lleida la "repressió ciutadana" i diu a jutges i Govern que "vinguin al Govern a demanar la documentació"

Ros diu tenir la consciència tranquil·la i manté la seua posició contrària a la consulta de l’1 d’octubre

El conseller de Presidència, Jordi Turull, ha aclarit aquest matí a Lleida que amb els seus Tweets de dissabte "no pretenia fer una crida a què els catalans imprimissin des de casa seua el material oficial del referèndum, sinó que pretenia dirigir-me al jutge i al Govern espanyol per indicar-los que si volen obtenir la documentació que preparem està al seu abast prement un botó per imprimir. Està publicat en el DOGC i qualsevol ho pot fer des de casa". Turull, que ha presidit aquest matí l’acte institucional de la Generalitat per la Diada de Catalunya, va criticar la "repressió ciutadana" com el registre del setmanari El Vallenc que va acabar amb la imputació del seu director. "Estem vivint coses de què només havíem escoltat parlar els nostres avis o havíem vist en documentals en blanc i negre", ha lamentat el conseller per acabar amb els aclariments dels seus Tweets dient el Poder Judicial i el Govern de Mariano Rajoy que "estem en democràcia, si volen informació sobre el Reréndum que vinguin al Govern a demanar explicacions".

En el discurs de l’acte institucional de l’11 de setembre de la Generalitat, celebrat aquest matí en la Seu Vella, el conseller de Presidència va emfatitzar el moment històric "de la generació que recuperarem la plenitud de Catalunya". Es va referir a aquells que durant 300 anys "han lluitat per salvar la llengua i el país, encara sabent que ells no viurien la recuperació de la plenitud de Catalunya". D’altra banda, el conseller Turull va advertir que en uns anys es recordarà aquesta Diada i la gent es preguntarà per la posició i acció que van prendre l’1 d’octubre de 2017. "Hi ha dos posicionaments, fer tot el possible perquè la gent pugui votar i decidir si sí o si no o impedir la gent que voti, cada un amb la seua consciència personal i política".

Al seu costat, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, públicament contrari a la celebració del referèndum, ha assegurat tenir "la consciència molt tranquil·la" sobre això.

Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Reñé, ha destacat en el seu discurs, que ha posat el punt i final a l’acte, que aquesta és "la Diada de totes les Diadas" i va animar els ciutadans de les terres de Lleida a sortir al carrer demà i a exercir el seu dret a decidir l’1 d’octubre. "A Espanya sempre serem víctimes, durant el Franquisme, o culpables, en democràcia. Com deia Joan Fuster".

L’acte institucional ha comptat amb l’ofrena floral tradicional en què també van participar altres autoritats locals com el delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, i el rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández. La coral d’Alcarràs ha estat l’encarregada de posar la música donant pas a moments emotius entre el públic que ha acompanyat a la coral amb les lletres de l’Estaca, que ha obert l’acte, i els Segadors, que va ser el punt i final.