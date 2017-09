Denuncien falta de personal i serveis precaris als geriàtrics públics de Balàfia

CCOO afirma que hi ha dies en què una infermera ha d’atendre els dos centres i que el menjar va d’un a l’altre en un carro pel carrer || La Generalitat diu que treballen en diverses millores

L’entrada en servei del nou geriàtric públic de Balàfia s’ha fet sense el personal i els equipaments necessaris, la qual cosa també repercuteix negativament en l’altra residència pública, ja que les dos estan gestionats per Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), empresa de la Generalitat. Així ho denuncia el sindicat CCOO, la portaveu del qual en l’àrea de Sanitat, Helena Motos, va criticar a més que GSS no respon a les seues peticions. Motos va dir que la sobrecàrrega de treball i les deficiències en diversos serveis no només afecten els treballadors, sinó també l’atenció que reben els usuaris. Va posar